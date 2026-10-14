Presentazione ufficiale degli ultimi arrivati in casa Monastir, vice capolista del girone G della serie D. Mahmoud Ech Cheikh: Attaccante, ala sinistra. Dal Napoli club Bolzano, fino al Sudtirol dove ha giocato fino alla scorsa stagione (Campionato Primavera). «Spero di aiutare la squadra a vincere più partite possibile, ho l’obiettivo di migliorare ogni giorno come atleta e come persona. Voglio diventare un calciatore professionista e questo è il contesto ideale per lavorare e migliorare».

Marco Picchedda: Terzino sinistro. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari fino all'Under 18, ha vestito anche la maglia della Pro Vercelli in Primavera. «Mi aspetto una stagione intensa, di quelle vere, dove dovremmo fare gruppo e lottare su ogni pallone. Il mio obiettivo? Mettermi al servizio della squadra, dare sempre il 100% in campo e toglierci grandi soddisfazioni insieme».

Giovanni Le Rose: Portiere. Prima al Catanzaro, poi al Cosenza con quest’ultima ha avuto anche una decina di convocazioni in prima squadra. «Mi aspetto un campionato ricco di sfide e di grandi soddisfazioni da toglierci insieme. Il mio obiettivo? Dare sempre il 100%, farmi trovare pronto quando serve e aiutare la squadra a raggiungere i nostri traguardi».

Marcello Piras: Terzino destro, ha giocato nella COS Sarrabus Ogliastra, nel Catanzaro, Crotone, Sorrento e Vis Pesaro. «Mi aspetto una grande stagione perché vedo un gruppo affiatato e molto preparato per fare grandi cose in questo campionato. Il mio obiettivo è rimettermi in gioco dopo due anni in cui ho giocato meno».

Claudio Corona: Centrocampista, con esperienze alla Ferrini Cagliari, Sigma Cagliari e Cagliari Calcio. «Ho trovato un bellissimo gruppo che fin dal primo momento mi ha fatto sentire a casa. Mi aspetto una stagione intensa e stimolante in cui ogni domenica dovremo superare noi stessi. A livello personale, l'obiettivo è dare il massimo ogni giorno, mettendomi a completa disposizione del mister e della squadra».

© Riproduzione riservata