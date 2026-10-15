La Torres perde Scotto per infortunio: out 3 settimaneIntanto Sanata fa le valigie: per la punta risoluzione del contratto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non è stata priva di conseguenza la caduta in seguito a un fallo rimediato nella gara contro l'Atalanta Under 23: il capitano Gigi Scotto "ha rimediato un vasto ematoma sovraclaveare con forte sollecitazione dei compartimenti dell’articolazione della spalla destra".
L'attaccante sassarese, come spiega il comunicato della Torres, "ha già iniziato il percorso riabilitativo in palestra che lo porterà ad essere nuovamente a disposizione di mister Alfonso Greco fra tre settimane".
Intanto la società sassarese ha risolto il contratto biennale della punta Ayman Sanat, classe 2002. Il giocatore proseguirà la stagione al K-Sport Montecchio Gallo nel campionato di Serie D.