Il Venezia esonera Stroppa: in pole per il suo posto anche l’ex del Cagliari Davide NicolaPer il tecnico della promozione fatale il sesto ko a Bergamo
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Il Venezia FC ha ufficializzato, in una nota, l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il ko di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo.
«Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde», scrive la società della presidente Francesca Bodie.
In pole per il subentro in corsa ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola.
(Unioneonline)