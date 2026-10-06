Brooks sì, Pisano forse, Vitali ancora no ma non bisognerà attendere molto. Inizia a svuotarsi l'infermeria della Dinamo, che questa sera ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta al PalaSerradimigni per mano della neopromossa Montecatini (72-81).

La buona notizia è che Jeff Brooks ha smaltito influenza e tonsillite e ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Il suo apporto era stato determinante nel colpaccio di Milano alla prima giornata, ben oltre quanto dicono le pur lusinghiere cifre di 11 punti e 9 rimbalzi.

Si allena col gruppo anche Riccardo Pisano. Il play sassarese, fermo da oltre un mese, ha recuperato dal problema muscolare, ma solo venerdì si potrà valutare se è pronto per giocare anche qualche minuto o se il suo rientro è da posticipare per la quarta giornata, nel match contro Cento.

Si allena invece ancora a parte l'esterno Michele Vitali, che però svolge regolarmente la parte atletica. Il fratello minore del coach Luca Vitali riprenderà gradualmente per capire se può assorbire il contatto con la palla alla mano destra, dove ha riportato un infortunio al pollice durante l'amichevole col Brindisi di un mese fa.

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