Si è concluso a Cagliari il "Sardegna Trophy", tappa sarda del "Trofeo Italia di Judo", circuito nazionale d'eccellenza riservato alla classe Esordienti B. Nel Palazzetto A del Complesso sportivo comunale di via dello Sport, la due giorni, che mancava dal capoluogo dal 2018, ha visto in gara 302 judoka under 15 provenienti da oltre 100 società di tutta Italia. Gli atleti si sono affrontati in 435 incontri sotto la supervisione di 22 ufficiali di gara, davanti a più di 3mila spettatori.

Diciannove i titoli assegnati, dieci maschili e nove femminili, con Piemonte e Sicilia protagoniste con quattro vittorie ciascuna. Nella classifica per società il successo è andato al Team Iacovazzi con 36 punti, davanti all'Akiyama (28) e al Koizumi (24). Folta la rappresentanza sarda, con 69 atleti di 24 associazioni dell'Isola.

L'evento è stato organizzato dal Comitato regionale FIJLKAM Sardegna – Settore Judo con le società isolane. Ha assegnato punti validi per la Ranking List nazionale: al termine del circuito i primi 20 classificati accederanno ai Campionati Italiani A1 o A2.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione e stiamo aspettando il via libera da parte della Federazione Nazionale per organizzare anche la prossima edizione», ha detto Claudio Camba, presidente del settore Judo regionale, sottolineando la crescita del movimento giovanile. Per Vincenzo Piroddu, presidente regionale FIJLKAM, l'assegnazione del trofeo dimostra che l'Isola sa gestire un'organizzazione complessa: «È un riconoscimento che ci ha fatto onore».

Alla manifestazione erano presenti Maria Teresa Motta, consigliera federale e già campionessa europea e mondiale, Stefania Soro, vicepresidente regionale del CONI, e Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport del Comune di Cagliari.

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