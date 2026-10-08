Abbasanta si prepara a ospitare il “Tanca Regia Autumn Tour”: in programma da venerdì a domenica, il Campionato del cavallo sardo vedrà al via 230 binomi.

Organizzato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica nei propri impianti di Tanca Regia, il concorso di salto ostacoli A3* è riservato al cavallo nato e allevato in Sardegna purché iscritto nei libri genealogici del cavallo orientale (registro puledri), anglo-arabo (registro puledri) e sella italiano (registro puledri e registro supplementare) tenuti dal Masaf.

Il montepremi complessivo è di 51 mila euro, distribuito nelle quattro sezioni: cavalli di 4 anni, di 5 anni, di 6 anni e di 7 anni e oltre. Il 20 per cento del montepremi della classifica finale di ogni sezione sarà destinato agli allevatori.

Si parte, dunque, venerdì alle 8.30 con i percorsi addestrativi: le gare più tecniche della prima giornata sono la C140 a fasi consecutive e la C130 a tempo. Sabato il Piccolo Gran Premio (C135 mista) e la C130 a tempo, domenica il clou con la C135 a difficoltà progressive e il Gran Premio a due manche C145. L’anno scorso vinse Lorenzo Correddu in sella a Ultos e davanti al fratello Francesco. Show director del concorso Gianleonardo Murruzzu, direttore di campo Furio Tocco, presidente di giuria Santina Zoagli.

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