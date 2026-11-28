Posticipato di 40' l'inizio della gara di Eccellenza tra Villacidrese e Usinese di oggi, sabato 28 novembre, valevole per la dodicesima giornata di campionato. Il match sarebbe dovuto iniziare alle 15.30, ma un problema accusato alla guardalinee Alexandra Baneu della Sezione di Oristano ha fatto slittare l'inizio del match sino alle 16.10.

Durante la corsa verso il centrocampo delle due squadre la giovane guardalinee ha accusato un problema al polpaccio. Gli interventi degli staff medici di Villacidrese e Usinese non hanno permesso a Baneu di tornare in campo. Un lungo confronto tra la terna arbitrale e i dirigenti delle due formazioni ha portato all’arrivo di un altro arbitro sostituto. Dopo 40' dunque, il match ha preso inizio, con l'Usinese che ha chiuso il primo tempo in vantaggio con la rete di Brito Dos Santos.