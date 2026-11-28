In Eccellenza due gare in programma oggi in anticipo. Si comincia alle 15 a Uri: l'Atletico, che nell'ultimo turno ha battuto il Santa Teresa con una doppietta di Mascia, riceve il Terralba, senza lo squalificato Manconi. Alle 15,30 a Villacidro sarà ospite l'Usinese, priva di Giachero.
Una gara attesissima fra due squadre che hanno assoluta necessità di far punti, dopo le sconfitte di sabato scorso. Domani, domenica, la capolista Ilvamaddalena, ancora imbattuta, fa visita all'Alghero, mentre il Santa Teresa ospita il Villasimius.