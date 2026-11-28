Domenica 29 novembre a San Sperate fa tappa la Special Olympics European Basketball Week 2026. A partire dalle 10, la Palestra di via Garau ospiterà l'appuntamento isolano della XXIII edizione della manifestazione dedicata alla pallacanestro inclusiva. Un evento in programma a livello continentale dal 25 novembre al 3 dicembre e che interesserà altri venti comuni in nove regioni italiane. L'iniziativa, sostenuta da Fiba Europe e Fiba Foundation, coinvolgerà complessivamente 25.000 atleti in trentacinque Paesi europei: in Italia trenta gli eventi in calendario, con la partecipazione di circa duemila cestisti con e senza disabilità intellettiva impegnati nel gioco. E fra i comuni italiani che ospiteranno la manifestazione c'è anche San Sperate, unica tappa regionale prescelta. L'evento di domenica, organizzato dall’associazione Playground Events ASD con il patrocinio della Regione, del Comune, del Team Sardegna Special Olympics Italia e di Acsi Sardegna, vedrà gli atleti sfidarsi in una giornata all'insegna dello sport unificato e parte di una più grande festa europea della pallacanestro. "Ci ha fatto molto piacere che i nostri partner abbiano scelto San Sperate e il Playground per ospitarli quest’anno. Con alcuni di loro collaboriamo da tempo sull’inclusione nello sport attraverso il nostro torneo 3X3 estivo quindi la proposta di rivederci e organizzare la tappa sarda di questo evento, ormai giunto alla 23° edizione, ci ha subito trovati pronti ed entusiasti, li ringraziamo anche per la mano dataci durante la preparazione di questa manifestazione", ha dichiarato Fabio Casti, presidente dell'associazione Playgrounds Events.