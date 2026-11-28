Il reparto offensivo del Tortolì, si rafforza con l'arrivo di Victory Igene, attaccante nigeriano classe 1995. Centravanti, dotato di velocità, potenza e un innato senso del gol, Igene vanta una consolidata esperienza nel panorama calcistico dilettantistico regionale, nel quale si è distinto nel corso degli anni per le sue capacità realizzative con le maglie di Lanteri, Sennori, Tempio e Usinese. Ha giocato anche col Villasimius e il Bonorva, con cui ha affrontato la prima parte di questa stagione.

Un primo innesto importante per la squadra di mister Ciarolu che punta alla salvezza.