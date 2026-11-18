A 38 anni, e una sfilza di squadre in cui ha prestato la propria professionalità, con 12 reti e il ruolo di capocannoniere del girone B della Prima categoria, c'è chi considera Samuele Curreli un miracolo infinito. Il giocatore della Verde Isola ha messo a segno anche domenica una straordinaria tripletta nella gara contro la diretta concorrente Isili. "Parliamoci chiaro - affermano il presidente Giuseppe Buzzo e il suo allenatore Alberto Melis - Samuele Curreli non è un giocatore di questa categoria: è di un altro pianeta: la sua classe non si allena, controllo, tocco, visione non appartengono alla Prima categoria". La qualità di Curreli, che veste anche la maglia della nazionale di calcio a 7, emerge anche nelle situazioni di uno contro uno: salta l'avversario con una facilità imbarazzante. Ed è ormai da diverso tempo che gli dice bene anche la mira: spolvera le ragnatele dall'incrocio , come ad esempio uno dei gol di domenica contro l'isili. Al momento Curreli domina la classifica cannonieri con 12 reti di cui una su calcio di rigore.