A ben vedere non c'é campionato dilettantistico, in Sardegna, in cui squadre della Gallura e dell'Anglona, non occupino il vertice, o poco giù di lì. Ma é vero anche, che non manca, il classico rovescio della medaglia. Proprio l'altro ieri, nel parlare della situazione nel massimo torneo Sardo, ne abbiamo avuto la riprova. Ora volgiamo l'attenzione sul girone B del campionato di Promozione parlando di chi, sinora, ne è la dominatrice incontrastata: l' Ozierese vanta 28 punti, conquistati grazie a 9 vittorie ed un pareggio, ed è anche l'unica del girone, ad essere imbattuta .

In zona play off figurano ben 3 formazioni Anglonesi : seconda a quota 28 il Castelsardo, che anche sulle rive del Temo ha fatto valere la sua forza, sia in attacco ( è la più prolifica con 32), che in difesa ( appena 7 i gol subiti). Inoltre 2 ,dei 4 gol realizzati, portano la firma del capocannoniere del girone Michele Chelo con 10 centri. Un ultima curiosità legata all' incontro: sulla panchina del Bosa sedeva Salvatore Carboni, mentre in quella del Castelsardo, Carlo Nativi, i due sono stati compagni di squadra nel Tempio ai tempi della C2. Al terzo posto troviamo con 18 punti il Coghinas: andati per primi in vantaggio in casa della capolista Ozierese, grazie a Domenico Saba ( doppietta finale), hanno poi subito il ritorno dei " canarini", che alla fine hanno conquistato la vittoria. Nella formazione guidata da Rusani vi è da registrare l'esordio di 2 neo acquisti : Gabriele Carboni , ex Bonorva e anche l'ex bomber dell' Uri , Mudrinski.

Al 5° posto il Monte Alma a quota 15: l' undici di Falchi ha perso l'imbattibilità casalinga per mano dell'Ovodda. Un punto al di sotto della zona play off con 14, l'Arzachena , che a proposito di "corsari" , ha espugnato, nel derby Anglo-Gallurese, il terreno della San Giorgio Perfugas, che si ferma così a quota 10. Dal canto suo il Luogosanto, dopo il pareggio ottenuto in casa del Li Punti, va a 12. Il colpo di giornata è certamente quello del Buddusò, che tra le mura amiche del "Borucca", ha conquistato la sua prima vittoria stagionale. La firma sul campo é stata quella di Troyes, ma rilevante é stato l'avvento in panchina del neo tecnico Antonio Borrotzu, che ha riportato fiducia e ottimismo nella compagine del Monte Acuto. Va ricordato in chiusura che, anche il " Bomber di Orani", così come i già citati , Carboni e Nativi, ha indossato la maglia azzurra del Tempio, in C2.