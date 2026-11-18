La Verde Isola Carloforte continua a correre. Domenica scorsa, nell’ottava giornata del girone B di Prima Categoria, ha battuto in casa l’Isili per 8-3. Con questo risultato resta in testa alla classifica con 22 punti, gli stessi del Sadali, che ha superato 3-0 il Santa Giusta. Al terzo posto c’è la Virtus Furtei con 19 punti, dopo il 3-0 al Gialeto 1909.

La squadra allenata da Alberto Melis non ha ancora perso e conta sette vittorie e un pareggio. Il suo attacco è il migliore del girone, con 32 reti, quattro di media a partita. La difesa ha subito appena 7 gol e solo Sadali e Virtus Furtei, con 6, hanno fatto meglio. La differenza reti di +25 è la più alta del campionato.

Dietro questo avvio c’è una scelta precisa del presidente Giuseppe Buzzo. In estate ha affidato la squadra a Melis e gli ha lasciato carta bianca per costruire un gruppo competitivo. Il tecnico ha cominciato dallo staff. Per la preparazione atletica ha scelto Claudio Lussu, come vice ha voluto l’ex calciatore Andrea Bassetto e come preparatore dei portieri Emiliano Muggia, suo vecchio compagno ai tempi dell’Iglesias.

Il presidente ha parole di grande stima per il suo allenatore. «Mister Melis ha tanti pregi», spiega. «È uno che ci mette cuore, anima e grinta, e lavora con un’organizzazione della massima serietà. Come presidente posso ritenermi felice e soddisfatto di aver preso un allenatore del genere.»

Nonostante il primo posto, Buzzo non vuole sbilanciarsi. «Non ci poniamo obiettivi, ci diamo dei traguardi. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, poi sarà il campo a dire se lo meritiamo o no.»

Per lui il rapporto con il tecnico va oltre il campo. «Per noi il mister non è solo un allenatore», sottolinea. «È un amico, un padre per i suoi giocatori, sempre disponibile su tutto.»

Il presidente gli conferma anche il pieno sostegno della società: «La Verde Isola, finché lo vorrà, sarà targata Melis. Gli daremo sempre fiducia e carta bianca, perché solo così i progetti vanno davvero in porto: un allenatore deve poter lavorare tranquillo e sereno. Dalla società, e soprattutto da me, ha sempre avuto la massima disponibilità a creare, a fare e a prendere i giocatori che ritiene fondamentali per arrivare all’obiettivo finale.»

Adesso arriva la nona giornata. La Verde Isola giocherà in anticipo sabato 21 novembre alle 15 sul campo del Villamassargia, dodicesimo con 8 punti ma reduce dal successo per 2-0 ad Arborea. Il giorno dopo il Sadali avrà una trasferta più impegnativa a Gonnosfanadiga, contro la quarta forza del campionato, mentre la Virtus Furtei giocherà a Isili. Per i carlofortini è l’occasione di provare a restare da soli in testa.