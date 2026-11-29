Terza vittoria consecutiva per il Monastir, che nell'anticipo della quattordicesima giornata del girone G di Serie D si impone 2-0 sul campo della Gelbison. La squadra di Marcello Angheleddu chiude la pratica già nel primo tempo. Al 24' Conti sblocca il risultato, al 39' Schirru firma il raddoppio. Nella ripresa il punteggio non cambia più. Al "Morra" di Vallo della Lucania i sardi passano su un campo dove la Gelbison aveva perso una sola volta in stagione. È il quarto successo esterno per il Monastir, che dopo le vittorie con Afragolese e Venafro allunga la serie positiva. La classifica sorride: con 26 punti la formazione campidanese resta seconda e si porta a tre lunghezze dalla capolista Sarnese, che domani ospita l'Albalonga. Il Trastevere, terzo, è ora staccato di quattro punti. Per la Gelbison è la seconda sconfitta di fila dopo il 4-1 di Albalonga. I campani restano a 14 punti, in piena zona playout. Domani si completa la giornata con le altre tre sarde in campo: alle 14.30 Budoni-Unipomezia, alle 15 il derby Ossese-Cos Sarrabus Ogliastra e Trastevere-Sassari Latte Dolce.