Negli anticipi del girone A della Seconda categoria stravince il Kalagonis, vince il Belvedere Villasato e pareggiano Sinnai e Castiadase. Il Kalagonis che vola in alta classifica, ha piegato per 5-0 la Jupter con reti di Denotti, Melis, Solla, Mura e Fadda. Il Belvedere Villasalto ha colto tre punti importantissimi in chiave salvezza battendo il Pula per 2-1: reti di Bruno, Cappai e Zedda. Pari fra il Sinnai e la Castiadese per 1-1: i gol portano la firma di Ulloa per gli ospiti e di Concas per i locali.