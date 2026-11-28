Prosegue la marcia trionfale della Dinamo Lab che vince, anzi stravince la quinta gara (74-38 sul Millenium Padova) e resta capolista a punteggio pieno della serie A di basket in carrozzina. Con lei anche il Gsd Porto Torres che espugna Bergamo 67-51. In vetta resta anche Cantù che vince il big match della quinta giornata sul campo del Santo Stefano.

Delle capolista, quella che ha prevalso in maniera più netta è stata proprio la Dinamo Lab, che al PalaSimula di Sassari ha da subito messo in discesa il match nonostante l'assenza di Revuelta e Mosler, impegnati con le nazionali. La squadra di Foden si è portata sul 29-8 e all'intervallo la partita era già decisa: 40-16.

Eccellente la prestazione del giovane sassarese Cristiano Uras: 19 punti con 7/10 nei tiri da due, 1/2 nelle triple, 7 rimbalzi e anche 5 assist per una valutazione di 27.

Il tabellino della Dinamo Lab: Macedo 9, Papi 4, Saaid 2, Uras 19, Hernandez 10, Canella 2, Lindblom 6, Carta, Palmieri, Marquinhos 6, Murakami 4, Ghione 12. All. Foden.