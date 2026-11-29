Il Latte Dolce non si ferma più. Nella quattordicesima giornata del girone G di Serie D la squadra sassarese vince 3-2 sul campo del Trastevere e mette in fila il quarto successo consecutivo.

I romani passano in vantaggio dopo appena sette minuti con Drisaldi, ma il Latte Dolce reagisce subito. Al 26' Piredda firma il pareggio e in avvio di ripresa, al 3', Pinna completa la rimonta. Pulina allunga sull'1-3, poi Icardi accorcia le distanze e riapre la partita, ma i sassaresi difendono il vantaggio fino al fischio finale.

Dopo i successi su Unipomezia, Budoni e Afragolese, la formazione sassarese sale a 19 punti e si allontana dalla parte bassa della classifica. È anche la seconda vittoria esterna della stagione, dopo quella di Budoni. Per il Trastevere è la seconda sconfitta di fila: i romani restano a quota 22.