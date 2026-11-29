Il primato del Castelsardo dura appena una notte. Nel girone B di Promozione l'Ozierese risponde al successo dei rivali, che ieri avevano vinto 3-1 a Macomer con le reti di Gaspa, Mastino e Pinna, e si riprende la vetta. Anche senza gli squalificati Fantasia e Mandras, la squadra di casa supera 3-0 l'Ovodda e resta l'unica imbattuta del girone, con un punto di vantaggio sul Castelsardo.

Più staccato, il Coghinas consolida il terzo posto grazie all'1-0 sul campo del San Giorgio Perfugas. Alle sue spalle l'Arzachena regola di misura (a segno Donati al 38' del primo tempo) il Campanedda e si conferma quarta, mentre il Montealma rifila quattro gol al Luogosanto (4-1) e sale al quinto posto. Ne fa le spese il Bosa, che ieri aveva battuto 2-1 la Macomerese grazie a Pischedda e Kauã e oggi viene superato proprio dal Montealma.

In zona salvezza è il Fonni a sorridere: il 3-1 sul campo del Buddusò vale tre punti pesanti, l'aggancio al San Giorgio Perfugas e il sorpasso proprio sui padroni di casa, ora appaiati al Macomer. Il Thiesi strappa invece un 1-1 al Li Punti e conquista un punto che non basta a lasciare il fondo della classifica.