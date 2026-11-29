Cade la capolista nel girone A di Promozione. L'Arborea perde 1-0 sul campo del Castiadas e incassa la prima sconfitta della stagione dopo nove vittorie e due pareggi. Decisiva la rete del rientrante Gian Luca Marci in pieno recupero. Il passo falso riapre la corsa al vertice: la Ferrini passa 2-0 a Jerzu sul campo del Cannonau e dopo il 3-2 della scorsa settimana sulla Tharros si porta a una sola lunghezza dalla vetta.

Alle spalle delle prime due si forma una coppia al terzo posto. Dopo l'8-2 all'Arbus Guspini, il Sant'Elena è caduto sabato a Oristano, battuto 2-0 dalla Tharros con le reti di Demurtas e Pitzalis. Oggi lo ha raggiunto il Vecchio Borgo Sant'Elia, che pareggia 1-1 sul campo del Cus Cagliari. Il Selargius supera 3-0 l'Accademia Sulcitana e la aggancia in classifica, rilanciandosi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Arborea. Con il successo sulla capolista il Castiadas sale invece a quota 18, al pari del Cus.

Domenica positiva anche per alcune squadre della parte bassa. L'Uta batte nettamente l'Antiochense, 4-0, e scavalca la Tharros, mentre il Samugheo si impone 4-1 sull'Atletico Masainas e lo supera in classifica. Finisce senza reti tra Atletico Cagliari e Arbus Guspini: per gli ospiti è un punto che muove la classifica, ma non basta a lasciare l'ultimo posto.