L'Ilvamaddalena frena ad Alghero ma resta saldamente in vetta, e alle sue spalle cambia tutto. Nella dodicesima giornata di Eccellenza la capolista pareggia 2-2 al "Mariotti" al termine di una gara combattuta. I maddalenini passano dopo tre minuti con De Cenco, ma nella ripresa l'Alghero ribalta il risultato: Sagardia pareggia al 16', Fadda firma il sorpasso al 30'. Un minuto dopo De Cenco, di testa, fissa il 2-2 finale. La serie di cinque vittorie consecutive si interrompe, ma l'imbattibilità resta intatta.

Ne approfitta l'Iglesias, che torna alla vittoria in campionato superando 2-0 il Taloro Gavoi. Il match si sblocca nella ripresa: al 69' segna Fabio Figus, entrato dalla panchina, e al 93' Montisci chiude i conti con una conclusione al volo. Gli iglesienti restano imbattuti e salgono al secondo posto, a quattro lunghezze dalla capolista.

Scivola invece il Santa Teresa Gallura, travolto 3-0 in casa dal Villasimius. Dopo il primo ko stagionale di Uri arriva così la seconda sconfitta consecutiva per i galluresi, ora terzi. Il Villasimius di Mingioni va a segno con Ornano, Mastino e Tamiozzo e con questo successo esterno supera Villacidrese, Terralba e Taloro Gavoi.

Finisce 2-2 tra Bonorva e Calangianus, una sfida in cui gli ospiti rimontano per due volte. Lemiechevsky porta avanti i padroni di casa, Asara pareggia; Riu riporta in vantaggio il Bonorva e Sartor fissa il risultato finale. Il Bonorva sale a quota 21 insieme all'Alghero, mentre i giallorossi danno continuità alla vittoria della scorsa settimana.

Colpo esterno del Lanusei, che espugna il "Nino Manconi" di Tempio grazie a un gol di Doratiotto al 18' della ripresa. Gli ogliastrini si portano a un punto da Alghero e Bonorva, mentre il Tempio scivola al penultimo posto.

Nello scontro diretto di coda la Nuorese strappa il pari a Tortolì in pieno recupero: Lezcano porta avanti i padroni di casa al 30' del primo tempo, Fabio Cocco pareggia al 94'. L'1-1 non sposta molto e il Tortolì resta ultimo.

Negli anticipi di sabato l'Atletico Uri aveva pareggiato 1-1 con il Terralba, mentre l'Usinese aveva espugnato Villacidro con il gol di Brito Dos Santos.