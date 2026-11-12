Prenderanno il via domani al palazzetto dello sport di via delle Cernitrici a Carbonia le finali scudetto del Campionato italiano FISDIR di pallacanestro per atlete e atleti con disabilità intellettivo relazionali. Un evento organizzato dall’Asd Emmegiemme Sport di Carbonia grazie alla supervisione tecnica della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR), riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con la promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e patrocinata dalla Provincia del Sulcis Iglesiente dal Comune di Carbonia e con il contributo e la collaborazione dell’Istituto di istruzione superiore “Gramsci – Amaldi” di Carbonia, delle ASD 100% Sudore, ASD Scuola Basket Carbonia, ASD Frast e ASD Sardegna Sport Exclusive e di altri sponsor, enti e associazioni sportive del territorio.

«Con grande orgoglio ed emozione diamo il benvenuto nella nostra città alle finali del Campionato nazionale di basket C21. Per la prima volta in assoluto – dice Marco Fenu, presidente della Emmegiemme Sport, – Carbonia ha l’onore di ospitare la massima competizione nazionale dedicata agli atleti con disabilità intellettive relazionali. Questa manifestazione non rappresenta soltanto un momento agonistico di altissimo livello, ma è soprattutto una grande festa di sport, inclusione e riscatto sociale».

Saranno le sei le squadre che si contenderanno il titolo iridato, con i campioni in carica della KC21 Anffas Fiorano (Modena) che cercheranno di conquistare il terzo tricolore consecutivo.’L’Anthropos Civitanova Marche (Macerata), Happy Orange di Cava Manara (Pavia), Asco Don Orione Ercolano (Napoli), e l’Acilia Red Foxes (Roma), al debutto nazionale. Mentre a difendere i colori della Sardegna ci sarà l’Atletico AIPD Oristano, campione d'Italia nel 2019 e 2021. Si parte domani alle 10 con la gara inaugurale, mentre alle 15 è prevista la cerimonia di apertura della manifestazione. Mentre sabato si svolgeranno le semifinali a partire dalle ore 10. Domenica gran chiusura con le finale alle ore 10 e le premiazioni alle 12.