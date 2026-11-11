I report dei giorni scorsi, riguardanti i due principali campionati dilettantistici isolani, Eccellenza e Promozione, non hanno segnalato squadre a punteggio pieno. Ci è venuta però incontro la Prima Categoria e, guarda caso, proprio quel girone, il C, in cui figurano squadre galluresi: il Tavolara naviga in testa a vele spiegate e, dopo i sette turni sinora disputati, viaggia a una velocità di crociera di «21 nodi».

Oltre che su un equipaggio davvero di prim'ordine, può contare su due grandi «nocchieri»: uno siede in panchina, Michele Tamponi, l'altro in campo, a fare gol e assist, Sergio Valenti.

Su questo argomento vogliamo dare a Cesare quel che è di Cesare: anche in Seconda Categoria ci sono tre squadre che, in altrettanti gironi, vantano il medesimo score. Il Seulo nel girone C, il Pozzomaggiore nel girone F e, in «casa nostra», il Porto Cervo nel girone H.

Completando il discorso sul girone C di Prima, si rileva che anche in questo turno il «Trio Gallura» ha «cantato» a due voci: il Tavolara (21 punti) ha superato la Fanum Orosei, mentre il Golfo Aranci (15) ha conquistato i tre punti a Dorgali. L'Oschirese (15), invece, è stata sconfitta a Ghilarza.

Per quanto riguarda il girone D, si è assistito a una sorta di «rivoluzione» in vetta, che a cascata ha generato un vero e proprio assembramento. Tutto nasce dalla sconfitta dell'ex prima della classe, il Valledoria (15), sul campo del Lanteri (16), che si è insediato in vetta in compagnia dello Stintino (16). Dal canto suo, il Lauras, vincendo a Sorso, ha raggiunto quota 14, alla pari di Ottava e Ittiri.

In pratica, sei squadre si trovano raccolte nello spazio di appena due punti e, fra sabato e domenica prossima, essendo in programma alcuni scontri diretti, la fisionomia della parte alta della classifica potrebbe nuovamente cambiare.

Anche le restanti rappresentanti galluresi e anglonensi sono andate a punti: l'Atletico Castelsardo (8) ha imposto il pareggio casalingo all'Ittiri, mentre anche il Badesi 09 (2) ha mosso la classifica pareggiando con il Ploaghe.