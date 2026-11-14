Giornata a metà nel girone A di Promozione, tra rinvii, sospensioni e risultati che muovono la classifica senza stravolgerla. La capolista Arborea resta ferma: la trasferta sul campo dell’Arbus Guspini Costa Verde è stata rinviata per l’impraticabilità del terreno di gioco.
Ne approfitta solo in parte la Ferrini, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Samugheo: un punto che porta i cagliaritani a una lunghezza dalla vetta. Pareggio anche tra Castiadas e Sant’Elena Quartu, 2-2 all’Annunziata: i quartesi restano sul podio, i sarrabesi muovono la classifica dopo la pesante sconfitta della settimana scorsa.
La notizia di giornata arriva da Oristano, dove la Tharros conquista la prima vittoria stagionale nel modo più netto: 5-1 all’Antiochense. Il fanalino di coda lascia lo zero nella casella dei successi e aggancia l’Arbus al penultimo posto, rilanciandosi nella corsa salvezza.
Colpo esterno dell’Atletico Masainas, che si impone 4-1 a Villa San Pietro sull’Atletico Cagliari e lo aggancia in classifica. Successo in trasferta anche per l’Accademia Sulcitana, che vince 1-0 a Uta, conferma il buon momento e si porta a ridosso delle prime posizioni.
Si è fermata invece sull’1-0 per i padroni di casa la sfida tra Cannonau Jerzu e Vecchio Borgo Sant’Elia, sospesa per l’infortunio del direttore di gara.
È ancora in corso Selargius-Cus Cagliari, iniziata alle 16.30.