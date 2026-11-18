Gianni Lutzu non è più l’allenatore del Santa Giusta. La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi, quando la società lagunare ha annunciato la separazione dal tecnico. Attualmente la squadra occupa la quart’ultima posizione (in zona playout) nel girone B di Prima Categoria.

Nelle prime 8 giornate, con Lutzu alla guida, la squadra ha raccolto 5 punti in 8 gare, frutto di 1 vittoria (all’esordio), 2 pareggi e 5 sconfitte (l’ultima domenica scorsa a Sadali, per 3-0).

«Ringrazio mister Lutzu per il lavoro che ha fatto nella seconda parte della scorsa stagione, conclusa con la salvezza, e nella prima parte di questa – commenta il presidente, Marco Cau – con professionalità e impegno durante tutto il suo percorso con noi. La decisione è arrivata dopo i risultati delle prime giornate, non in linea con le aspettative di inizio stagione».

Ora la società è alla ricerca del nuovo allenatore; nome che dovrebbe arrivare prima del prossimo impegno, in casa contro il Decimoputzu. «Stiamo valutando il nome del sostituto – conclude Cau – e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità».