Il fattore campo detta legge nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia regionale di Promozione: quattro partite, quattro vittorie delle squadre di casa. L’Antiochense Sant’Antioco supera 2-1 l’Arborea, con lo stesso punteggio il Cannonau Jerzu batte il Sant’Elena. Il successo più netto è quello dell’Ozierese, che regola 3-1 il Thiesi con la doppietta di Foddai e il gol di Apeddu; per gli ospiti a segno Canu. La gara più spettacolare è quella delle 18 tra Castelsardo e Campanedda, finita 3-2. Gli ospiti, a segno con Nieddu e Serna, chiudono il primo tempo avanti 2-1, ma nella ripresa i rossoblù ribaltano il risultato. Decisivi Manca, a segno con una rete direttamente da centrocampo, e Chelo, autore di una doppietta impreziosita da una rovesciata. Il Campanedda recrimina per un episodio arbitrale giudicato dubbio, che secondo la società ha condizionato la gara. Nessun verdetto è però ancora scritto: tre sfide su quattro si sono chiuse con un solo gol di scarto e tutto si deciderà nel ritorno di mercoledì 2 dicembre. Chi ha perso dovrà ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico, chi ha vinto proverà a difendere il vantaggio.