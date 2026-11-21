Ora o mai più. La prima vittoria del campionato di serie C femminile è alla portata della Women Torres che domenica riceve all'Acentro Stadium di Li Punti a Sassari (inizio alle 14.30) il fanalino di coda Sedriano.

Se le rossoblù del tecnico Riu sono reduci dal 5-0 contro la capolista real meda e hanno ottenuto finora un solo punto, le lombarde sono ancora inchiodate sulla zero in classifica perché hanno di gran lunga il peggiore attacco del campionato (appena un gol segnato) e la peggior difesa, con 33 reti al passivo.

Cerca di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa l'Atletico Uri, che dopo aver battuto il Torino 3-1 aggannciandolo in classifica, cerca il bis sul campo della Caronnese che dopo avere travolto 7-0 il Sedriano è stato pesantemente sconfitto per 11-1 dalla Sampdoria.