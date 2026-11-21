L'Ilvamaddalena allunga in vetta all'Eccellenza. Nell'undicesima giornata la capolista travolge 4-1 la Villacidrese e approfitta del primo passo falso del Santa Teresa Gallura, battuto 2-1 a Uri dall'Atletico: doppietta di Mascia nel primo tempo, nella ripresa accorcia Siamparelli.

Per i maddalenini è la quinta vittoria consecutiva, l'ottava nelle ultime nove giornate: doppietta di Casazza nel primo tempo, intervallata dal momentaneo pari di Cannas, poi nella ripresa i gol di Lima e Fragnelli. La capolista sale a 27 punti e ora ha cinque lunghezze di vantaggio sui galluresi, che perdono l'imbattibilità.

Restano così due sole squadre senza sconfitte: oltre all'Ilva c'è l'Iglesias, che a Is Casas non va oltre lo 0-0 con il Villasimius. Pareggio a reti bianche, al debutto in panchina di Diego Mingioni, che porta l'Iglesias a 21 punti, a uno dal secondo posto. Si ferma anche l'Alghero, prossimo avversario dell'Ilva, 0-0 a Budoni con la Nuorese, e viene raggiunto al quarto posto dal Bonorva, a quota 20. La matricola vince 1-0 a Lixius lo scontro diretto con il Lanusei, deciso da Lemiechevsky Melessi al 35' della ripresa. I padroni di casa restano a 17 insieme all'Atletico Uri.

Giornata da ricordare per due dei tre allenatori all'esordio. Sebastiano Pinna parte con una vittoria: il suo Taloro Gavoi supera 2-1 il Tempio e sale a 13 punti. Tutte le reti arrivano nel primo tempo: Dessolis e Cossu per i padroni di casa, Freri per gli ospiti. Vince anche il Calangianus di Raffaele Cerbone, che rimonta e batte 3-2 il Tortolì nella sfida tra le ultime: al vantaggio di Sartor gli ospiti rispondono con due rigori, trasformati da Omoregne e Conti, poi ancora Sartor e Pozzebon ribaltano il risultato. I padroni di casa agganciano Tempio e Nuorese a quota 9 e lasciano gli ogliastrini da soli in fondo alla classifica con 6 punti. Successo di misura infine per il Terralba Francesco Bellu, 1-0 sull'Usinese con la rete di Sarritzu nella ripresa, che vale il sorpasso sui sassaresi, ora a 11 punti, uno in meno dei terralbesi.