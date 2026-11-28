Un video accompagnato dalle note di “No potho reposare” per rendere omaggio a tre figure straordinarie della cultura e della musica sarda: Maria Carta, Andrea Parodi e Francesco Pilu. L’azienda agrituristica Sa Mandra di Alghero ha ospitato la presentazione del video “No potho reposare”, promosso dalla Fondazione Maria Carta.

Per l’occasione il celebre brano tradizionale sardo è stato eseguito alle launeddas da Andrea Pisu, all’organetto da Vanni Masala e alla voce e chitarra di Jonny Porcheddu, riuniti nel progetto musicale Fantafolk Boghes. Il trio ha eseguito alcuni brani non solo della tradizione isolana, coinvolgendo anche Jasmin Ghera, giovane trombettista e concertista sassarese avviata a una prestigiosa carriera internazionale, recentemente premiata come una delle Feminas 2026 da Donne Coldiretti Sardegna. Erano inoltre presenti tra il pubblico i familiari dei tre artisti ai quali è dedicato il video.

«Questo video non vuole essere un semplice omaggio alla loro memoria, ma un modo per farli vivere per sempre – ha detto il presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras –. Vogliamo celebrare tre artisti indimenticabili che hanno contribuito a far conoscere la nostra cultura, la nostra musica e la nostra identità anche oltre i confini dell’isola. Maria Carta, Andrea Parodi e Francesco Pilu sono parte del nostro patrimonio culturale e umano. Ricordarli e mantenere viva la loro eredità artistica è un impegno che sentiamo profondamente e che vogliamo condividere con tutti i sardi».