Non l’annuncio della finale di X Factor 2026, non il verdetto dei giudici: è quando sono partite le prime note di “Figure It Out” che Luca Dore si è veramente emozionato. Una canzone ascoltata «almeno 50 volte in questi anni», durante le prove e i concerti dei Mad-Dog prima di questo incredibile vortice. È in quel momento che Luca ha riconosciuto il figlio Davide, e tutti gli altri: «Ho capito che erano gli stessi quattro ragazzini che suonavano forte, davanti alla gente che non riusciva a stare ferma». Eccolo qua, il fenomeno Mad-Dog, così come viene raccontato da genitori, fratelli, amici, insegnanti e compagni di banco.

Voci diverse, unite dalla gioia di aver visto nascere e crescere una passione autentica.