Ariete - Il weekend inizia un po’ sottotono, siete stati sommersi dalle cose da fare e adesso fate fatica ad uscirne.

Toro - Una chiacchierata con un’amica riuscirà a risolvere molti dei dubbi che vi stanno affliggendo adesso.

Gemelli - Delle volte vi sembra che se non organizzate voi, nessuno dei vostri amici riesca a proporre niente...

Cancro - Vi attende una giornata divertente, magari avete preso il biglietto per un concerto o uno spettacolo teatrale.

Leone - Siete alla ricerca di un nuovo hobby, i social sono pieni di idee stimolanti, potreste fare delle ricerche.

Vergine - Avete scelto di intraprendere una nuova avventura ma avete sottovalutato quante cose ci sono da fare.

Bilancia - Delle volte preferite il silenzio a condividere i vostri problemi con qualcuno, tuttavia sfogarsi può aiutare.

Scorpione - Il vostro armadio può aver bisogno di cambiare stile, organizzate una giornata di shopping in compagnia.

Sagittario - State cercando di capire se quell’offerta di lavoro si concretizzerà, questo sabato però meglio distrarsi un po’.

Capricorno - Vi siete presi del tempo per riflettere e capire se un rapporto potesse avere realmente futuro...

Acquario - Questo è un periodo di transizione dovete avere pazienza e aspettare che tutto riparta a breve.

Pesci - Una nuova amicizia porterà un po’ di leggerezza nella vostra vita. La aspettavate da tanto, troppo tempo.