Cinque serate tra jazz, elettronica, rock e persino stand-up, anticipate già questo weekend da un live audiovisivo e ricco di improvvisazione: è per sabato 28 che la sala contemporanea dell'Opificio Innova di Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari, fa da teatro all'inaugurazione della seconda edizione del festival Set To Sun nel capoluogo. A officiare la speciale occasione è il trio londinese Plants Heal, atteso in scena per le 21 con "Forest Dwellers".

Formati da Dan Nicholls (tastiere e sintetizzatori), Dave De Rose (batteria) e Lou Zon (immagini e visuals), i Plants Heal si esibiscono senza mai una precisa scaletta, lasciando che ogni concerto si sviluppi sul momento, fra ritmi rave e trance, passaggi ambient, dub techno, trip hop e suggestioni cosmiche, con Zon a rielaborare in tempo reale pellicole analogiche tratte dal proprio archivio, usando mixer video e sintetizzatori e richiamandosi ai versanti documentaristici, sperimentali e di stampo antropologico-visivo. Il nome del gruppo rimanda a piante medicinali quali biancospino, ortica, achillea e cardo, le stesse che appaiono nella copertina del loro "Forest Dwellers", seconda fatica pubblicata il 28 novembre dell'anno scorso tramite Quindi Records: registrato in due giorni ad Atene senza strutture prestabilite e poi masterizzato da Giuseppe Ielasi, l'album fa seguito all'esordio omonimo e autoprodotto del 2021.

La nuova annata della rassegna nata in Ogliastra debutta dunque con un progetto capace di mettere insieme ambient, sonorità da club e jazz d'avanguardia, prima di alternare le successive serate tra il Cueva Rock di Quartucciu e i locali di Sa Manifattura. Si parte il 4 dicembre con la stand-up di , proseguendo il con gli spagnoli e il loro sardonico ibrido jazz-funk e metal, l' con , già batterista degli Smile e sul palco con " ", il con e infine il , con la chiusura affidata agli e a . Set To Sun è curato dall'associazione , con il supporto della .