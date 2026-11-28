Preparandoci a un’esplosiva stagione natalizia come non capitava da lungo tempo, l’arrivo il prossimo 18 dicembre di “Dune: Parte Tre”, terzo capitolo della saga fantascientifica diretto da Denis Villeneuve e tratto dalle opere letterarie di Frank Herbert, sembra proprio non temere il confronto con il gigante “Avengers: Doomsday”, che debutterà nelle sale lo stesso giorno, per quella che si prospetta una sfida al box office senza esclusione di colpi. Per l’occasione, la comunità online ha ribattezzato l’evento con il termine “Dunesday”, richiamando il fenomeno del “Barbenheimer” che, nell’estate del 2023, vide le superproduzioni “Barbie” e “Oppenheimer” fronteggiarsi per il miglior risultato al botteghino.

Ambientato diciassette anni dopo gli eventi del secondo capitolo, “Dune: Parte Tre” seguirà principalmente l’arco narrativo del libro “Messia di Dune”, ma integrerà anche - secondo le indiscrezioni - alcuni elementi tratti dal successivo “I Figli di Dune”. In questo ampio arco temporale, ritroveremo il protagonista Paul Atreides ormai divenuto un despota spietato, dopo aver imposto con il pugno di ferro il proprio dominio sull’intera galassia. Mentre Paul tenta di sottrarsi alle stesse infauste conseguenze delle proprie azioni, Chani, la sua compagna di un tempo, organizza una cospirazione contro di lui, unendo la lotta per la liberazione dei popoli a una resa dei conti con le proprie vicende irrisolte.

Come già ampiamente anticipato in passato dallo stesso Villeneuve, “Dune: Parte Tre” seguirà uno stile differente rispetto ai precedenti capitoli, non solo spostando l’attenzione dall’ascesa del protagonista al suo inesorabile declino, ma anche infondendo al racconto un ritmo diverso che, pur mantenendo intatto il carattere originale, si concentrerà sui cambiamenti dei personaggi e sulle trasformazioni della realtà che li circonda. Al fianco dell’immancabile Timothée Chalamet, ritroveremo nel cast Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem e Josh Brolin. Tra i nuovi volti figurerà invece l’affermato Robert Pattinson, nel ruolo del sinistro Scytale.

Già dalla diffusione del primo materiale promozionale, il calore dimostrato dai fan si è rivelato, ancora una volta, assolutamente incontenibile. Ricordiamo bene, ad esempio, come l’uscita del primo trailer, risalente allo scorso luglio, abbia infiammato internet come non accadeva da lungo tempo, dando il via a una fila interminabile di commenti appassionati, tra cui quelli di chi ha già definito “Dune: Parte Tre” la degna conclusione della trilogia, paragonandola a mostri sacri come la saga de “Il Signore degli Anelli” o ai migliori titoli di Christopher Nolan.

Tra le operazioni di marketing più sensazionali c’è stato anche l’allestimento di un’esperienza immersiva che, a partire dal 20 novembre, trova spazio presso il 330 S. Alameda Street di Los Angeles e che, fino al prossimo 20 dicembre, permetterà ai visitatori di tornare a vivere in prima persona il mondo di “Dune”. Oltre alla possibilità di addentrarsi in alcuni degli scenari più caratteristici del franchise, come le terre desertiche di Arrakis, sarà possibile cimentarsi in alcune prove stimolanti, come quella del Bene Gesserit, oppure provare a decifrare i messaggi nascosti dei Fremen. Immancabile anche la presenza di una replica estremamente fedele del mostruoso verme delle sabbie, oltre a costumi originali, armi, oggetti di scena e materiali di produzione provenienti direttamente dai film.

Per chi invece non può fare a meno di curiosare tra gli ultimi retroscena sulla trama, sembra che l’attrice Zendaya, interprete di Chani, potrebbe assumere in questo nuovo capitolo persino un secondo ruolo, ancora avvolto nel mistero. Le ultime teorie si concentrerebbero proprio sull’introduzione di Scytale, che nell’opera originale viene presentato come membro dei cosiddetti Face Dancers, ossia individui capaci di mutare il proprio aspetto assumendo quello di altre persone. Partendo da questi presupposti, Chani potrebbe dunque adottare altre sembianze per ostacolare Paul e creare ulteriori tensioni tra le fazioni dell’Imperium schierate contro di lui.

Tra le ipotesi più radicali c’è invece quella secondo cui Chani potrebbe addirittura uccidere Paul. La teoria ha preso piede dopo che alcune immagini diffuse in anteprima hanno mostrato l’eroina intenta ad aggredire il suo vecchio amore. Si tratterebbe, in questo caso, di visioni profetiche di Paul, che suggerirebbero l’esistenza di diverse linee temporali, alcune delle quali, tuttavia, destinate a non concretizzarsi. Sarebbe possibile, proprio sfruttando questo espediente, arrivare a una svolta narrativa così spiazzante, assente perfino nell’originale “Messia di Dune”. Dopotutto, non si tratterebbe nemmeno dell’unica differenza rispetto alla versione cartacea. In ogni caso, siamo certi che Villeneuve abbia lavorato sodo per garantirci la miglior conclusione possibile della sua epica trilogia.