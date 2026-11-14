Il ruolo centrale della musica nella crescita individuale, adesso esplorato sotto il profilo delle relazioni interpersonali: su questo verte interamente la quarta edizione de "La Carovana Sonora", progetto educativo-artistico curato da Jazzin' Family in collaborazione con il Tavolo Permanente Musica 0-6 e dedicato alla comunità di famiglie e bimbi dai zero ai sei anni, genitori in dolce attesa e professionisti della prima infanzia. In programma fino al 16 novembre a Cagliari, tra il Jazzino di via Carloforte 74 e il Teatro Massimo, le giornate vedono i laboratori educativo-musicali, la performance partecipata e lo spettacolo teatrale per i più piccoli, firmato dalla compagnia bolognese La Baracca – Testoni Ragazzi.

Un percorso che segue il biennio di ricerca su significato e sfumature della parola "Pace" – grazie anche al contributo di esperte quali Erika Degortes e Aide Esu – "La Carovana Sonora" volge ora una nuova pagina, in una ricerca attorno al sentito tema dell'educazione affettiva: un cammino ancora tutto da tracciare, nella riscoperta del valore di emozioni, relazioni e legami nella crescita dei più piccoli, riconoscendo alla musica e alle esperienze condivise la natura di strumenti preziosi per l'ascolto, la conoscenza e soprattutto la relazione.

L'esordio della quattro giorni è avvenuto ieri, con la giornata di studi dell'Opificio Musicale Integrato, che ha visto momenti di scambio e confronto tra professionisti della fascia zero-sei, referenti di nidi e scuole dell'infanzia, studenti universitari, accademici, rappresentanti delle istituzioni e iscritti al Conservatorio del capoluogo – con la partecipazione anche del gruppo di neogenitori – sotto il titolo " " e con la moderazione di e , membri del Tavolo Permanente. E , insieme agli altri componenti del gruppo, , concepita per trasformare in concreta esperienza la consapevolezza del valore delle relazioni umane: a tenere l'approfondimento sono il professor , psicomotricista, terapista di Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e presidente di , e la dottoressa , psicologa, psicoterapeuta ed esperta in psicologia perinatale e genitorialità zero-tre. Tra gli ospiti, anche la tutor coordinatrice di Scienze della Formazione Primaria e la docente di Pedagogia Musicale .