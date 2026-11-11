Ariete - Tutti vi dicevano che stavate facendo un salto nel vuoto, invece avevate ragione ed è andata molto bene.

Toro - Sapete riconoscere chi vi sta mentendo e questo vi rende più consapevoli e più attenti alle amicizie.

Gemelli - Il modo in cui affrontate le vostre giornate ‘no’ la dice lunga sul vostro carattere e sulla vostra determinazione.

Cancro - Ci sono dei giorni in cui il lavoro vi toglie così tante energie da farvi pensare se ne vale o no la pena.

Leone - Chi lo ha detto che durante la settimana non si può organizzare qualcosa di divertente? Uscite e rilassatevi!

Vergine - Amate come i vostri amici si prendono cura di voi quando ne avete bisogno. Vi sentite davvero fortunati.

Bilancia - A lavoro la vostra esperienza viene vista in modo positivo, tutti chiedono consiglio e vi vedono come mentori.

Scorpione - Vi lamentate che vi sentite spesso soli ma allo stesso tempo fate fatica ad aprirvi alle nuove conoscenze...

Sagittario - Avete speso molto in un progetto che avevate in mente da tempo, adesso meglio iniziare a risparmiare.

Capricorno - Non tutto va come avevate preventivato, tuttavia presto ci potrebbero essere delle piacevoli novità.

Acquario - Spesso vi sembra di aver perso parecchi treni ma se spostate lo sguardo all’orizzonte ne vedrete altri in arrivo.

Pesci - Vi piace uscire la sera e fare lunghe passeggiate: è il vostro modo per recuperare le energie e la serenità.