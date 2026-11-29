Stiamo ormai assistendo a una netta risalita di Johnny Depp nel mondo dello spettacolo. Ripresosi da un periodo buio della carriera che, in seguito alle accuse pubbliche di violenza domestica da parte dell’ex moglie Amber Heard, lo ha visto perdere gran parte del prestigio consolidato negli anni e affrontare uno dei processi legali più seguiti nella storia del web, la star americana ha lentamente ripristinato l’antica reputazione di professionista serio e appassionato, tanto sulla scena hollywoodiana quanto nei mercati esteri.

Dopo essere apparso come co-protagonista nel film francese «Jeanne du Barry» di Maïwenn ed essere tornato a dirigere un lungometraggio dopo tanti anni con l’eccentrico «Modì: Tre giorni sulle ali della follia», Depp è nuovamente riapparso nell’irresistibile «Ebenezer», film diretto dal regista di culto Ti West e ispirato al celebre racconto natalizio «A Christmas Carol» di Charles Dickens, che ha debuttato nelle sale cinematografiche lo scorso 20 novembre. Proponendo un interessante cambio di registro che, dagli adattamenti più tradizionali, arriva a tingersi di orrore, il titolo vede l’attore interpretare il burbero Ebenezer Scrooge in una veste eccentrica e a tratti irriconoscibile, all’interno di una narrazione che rievoca a tutti gli effetti quella di una ghost story.

Come raccontato dallo stesso West nelle precedenti dichiarazioni alla stampa, il suo «Ebenezer» attinge da vicende molti personali, a partire dal legame che, fin da bambino, lo univa profondamente al racconto di Natale, che non mancava di rileggere ogni anno. Già allora, lo immaginava animato da una forte componente soprannaturale, con fantasmi capaci di essere davvero terrorizzanti: un particolare che sarebbe poi tornato a caratterizzare da vicino questo nuovo adattamento, forte anche dell’esperienza maturata di recente con i suoi progetti horror.

La scelta di Depp per il ruolo da protagonista, per di più, non sarebbe dipesa unicamente dal consueto trasformismo dell’attore, come dimostrato, ad esempio, nei panni di Jack Sparrow o nelle pellicole di Tim Burton. Il vero motivo risiederebbe invece nella sua abilità di cogliere naturalmente la musicalità di un testo e, in questo caso, quella peculiare del racconto di Dickens. Il risultato ha dato vita a uno Scrooge ben distinto dalle precedenti interpretazioni: freddo, calcolatore e verbalmente sgradevole come lo abbiamo sempre conosciuto, ma arricchito di caratteristiche che, fino a poco prima, erano rimaste inesplorate.

Ma, insieme alle vibrazioni natalizie di questo nuovo ritorno, hanno fatto ulteriormente notizia le recenti dichiarazioni di Depp relative alla saga di «Pirati dei Caraibi», che, dopo un lungo periodo di silenzio, hanno riportato le aspettative dei fan ai livelli dei tempi d'oro. Dopo le precedenti aperture di Jerry Bruckheimer, storico produttore del franchise, che non ha mai nascosto il desiderio di vedere l’attore ricomparire nella saga, Depp si è finalmente espresso sulla questione nella sua ultima intervista a Entertainment Tonight. Premettendo che il suo ritorno sarebbe legato a un unico obiettivo, ha affermato al riguardo: «Se le cose fossero esattamente come dovrebbero essere per quanto riguarda il modo in cui concludere la storia di Pirati dei Caraibi, l'unico coinvolgimento che desidererei davvero sarebbe aiutarli a chiuderla come merita».

Una posizione più che comprensibile, considerati sia la creazione del personaggio di Jack Sparrow da parte dello stesso Depp sia il legame che lo tiene da anni ancorato alla saga, anche a fronte delle spiacevoli controversie con Disney. A proposito, nello specifico, del rapporto con Bruckheimer, fondato su una componente umana oltre che lavorativa e rafforzato da innumerevoli collaborazioni, ha affermato: «Domani andrei a lavorare con Bruckheimer per qualsiasi cosa. Non importa di cosa si tratti: se c'è Jerry, mi fido di lui. Abbiamo un'amicizia profonda».

Posizioni non certo di poco conto, che avvalorano ulteriormente le precedenti considerazioni del produttore. Basti pensare a quando, lo scorso anno, in un’intervista a Entertainment Weekly, si era detto fiducioso riguardo al coinvolgimento di Depp, precisando che il suo ritorno sarebbe dipeso soprattutto dalla qualità della sceneggiatura: «Se gli piace il modo in cui è scritto il personaggio, penso che lo farebbe. Come sappiamo tutti, dipende da quello che c'è sulla pagina». Uno sviluppo della vicenda, insomma, che merita senz’altro attenzione e che lascia ben sperare in un nuovo appuntamento con tutte le carte in regola, capace di non sfigurare neppure dinanzi al lustro dei predecessori.