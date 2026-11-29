Ariete: Un rifiuto che vi era sembrato una sconfitta si rivelerà invece la cosa giusta. Bastava solo aspettare.
Toro: Chi vi vuole bene nota i vostri sforzi anche quando non li dichiarate. Un riconoscimento è in arrivo....
Gemelli: La pazienza che state dimostrando produrrà risultati concreti. Ancora un po’ e vedrete la differenza.
Cancro: Un confronto che temevate andrà meglio del previsto. Ne uscirete alleggeriti e più sicuri di voi.
Leone: Chi tace acconsente? Non sempre. Il vostro silenzio verrà frainteso: meglio dire come stanno le cose.
Vergine: Qualcuno vi chiederà un favore impegnativo. Dire di no non vi renderà persone peggiori, ricordatelo.
Bilancia: Vi sentite in dovere di sistemare tutto voi. Provate a delegare: scoprirete che il mondo regge lo stesso.
Scorpione: Arriva una proposta che vi lusinga. Prima di dire sì, chiedetevi quanto tempo vi porterà via davvero.
Sagittario: Torna a galla un talento che avevate accantonato. Provate a dargli di nuovo un po’ di spazio!
Capricorno: Piccole spese impreviste mettono alla prova il vostro equilibrio. Nulla che non possiate sistemare.
Acquario: Una notizia che attendete arriverà con un certo ritardo. Non prendetela come un cattivo presagio.
Pesci: Vi accorgerete di aver dato troppo peso a un giudizio che non contava nulla. È ora di liberarsene!