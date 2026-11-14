I fan sfegatati delle avventure nella Terra di Mezzo e delle opere immortali di J.R.R. Tolkien possono tirare un sospiro di sollievo al pensiero dei prossimi appuntamenti destinati al grande schermo. Dopo la prima memorabile trilogia de “Il Signore degli Anelli” e la seconda tratta dal romanzo “Lo Hobbit”, l’insostituibile Peter Jackson, padre dei moderni adattamenti cinematografici dell’universo tolkeniano, ha fornito qualche ulteriore novità sui prossimi “Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum” e “Il Signore degli Anelli: Shadow of the Past”: due titoli che, già stando alle premesse iniziali, promettono di rilanciare l’epopea fantasy al meglio della sua forma.

Riprendendo le ultime dichiarazioni del cineasta, risalenti alla prima metà di ottobre, scopriamo che entrambi i progetti sembrano procedere a vele spiegate nello sviluppo: «Abbiamo Shadow of the Past, che si trova nella fase di scrittura della sceneggiatura. The Hunt for Gollum ha quasi terminato le riprese. Credo che restino circa due settimane di lavorazione». Non a caso, stiamo parlando di due titoli che, per un fortunato allineamento di pianeti, sembrano procedere parallelamente nei rispettivi percorsi produttivi, lasciando sperare, qualora le prospettive iniziali dovessero essere confermate, in un intervallo non eccessivamente lungo tra le due uscite.

Dalle informazioni in nostro possesso, “Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum” sarà il prossimo titolo del franchise a vedere la luce. Atteso nelle sale il 17 dicembre 2027, il film è diretto da Andy Serkis, noto anche per aver interpretato il personaggio di Gollum in tutte le precedenti apparizioni al cinema, e si focalizzerà su uno dei passaggi cruciali della storia dell’Anello, andando a integrare sezioni che non è stato possibile approfondire nel corso della prima trilogia.

Nello specifico, la trama andrà a svilupparsi nei diciassette anni che separano la festa di compleanno di Bilbo Baggins dalla partenza di Frodo dalla Contea. In quel lasso di tempo, Gandalf e i suoi compagni di viaggio tentano di rintracciare Gollum prima che quest’ultimo riferisca a Sauron informazioni preziose sull’Unico Anello. Da quanto confermato finora, vedremo ancora una volta, tra i volti storici del cast, Ian McKellen nei panni di Gandalf, Elijah Wood in quelli di Frodo e Lee Pace in quelli di Thranduil, il sovrano elfico già incontrato ne “Lo Hobbit”. Niente da fare, invece, per il ritorno di Viggo Mortensen nei panni di Aragorn, che per l’occasione verrà sostituito dall’affermato Jamie Dornan.

Quanto a “Il Signore degli Anelli: Shadow of the Past”, annunciato a sorpresa lo scorso marzo in un video realizzato e diffuso sui social da Warner Bros., si tratta della prima collaborazione tra Jackson e il noto conduttore televisivo Stephen Colbert, da sempre un fan accanito delle opere di Tolkien, impegnato per l’occasione nella scrittura della sceneggiatura. Anche in questo caso, il film andrà a integrare delle parti tratte da “La Compagnia dell’Anello”, in particolare quelle comprese tra il terzo capitolo, “In tre si è in compagnia”, e l’ottavo, “Nebbia sui Tumulilande”. Dagli ultimi sviluppi, tuttavia, sembra che il titolo andrà a includere anche avvenimenti successivi a “Il ritorno del re”, mostrando una continuazione inedita delle vicende personali dei quattro amici Hobbit dopo la fine del loro viaggio. Una scelta quanto mai ardita, quella di unire materiale inedito a quello originale. Vedremo, a questo proposito, se, a lavori ultimati, il titolo saprà ugualmente soddisfare le imprescindibili aspettative dei fan.

Nel frattempo, perlomeno, sembra proprio che Frodo, Sam, Merry e Pipino occuperanno ancora una volta un posto speciale in queste nuove uscite cinematografiche. Un legame che, nel corso degli anni, ha visto i loro interpreti avvicinarsi anche fuori dal set. Proprio lo scorso agosto, infatti, Sean Astin, Elijah Wood, Dominic Monaghan e Billy Boyd hanno fatto impazzire gli appassionati con una reunion a sorpresa, ritrovandosi per una cena speciale a Le Royal, il rinomato ristorante situato a Cambridge, nel Massachusetts. Per l’occasione, Monaghan aveva commentato scherzosamente sui social: «Quattro Mezzuomini. Tre cocktail. Due dessert. Una grande serata di conversazione. Altro in arrivo». Inevitabilmente, con l’espressione “altro in arrivo” l’attore ha fatto rizzare le antenne ai suoi follower, desiderosi di saperne di più su un loro possibile ritorno.

E, sottolineando come, dal loro primo incontro sul set, il tempo sembri non essere mai passato, tanto da apparire quasi più giovani ogni anno che passa, la star ha continuato: «Direi che, rispetto a qualsiasi altro gruppo di persone che si vede nelle foto di 25 anni fa, noi sembriamo quasi esattamente gli stessi. Tutti e quattro siamo stati benedetti da un invecchiamento lento!».