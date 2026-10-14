Un disco che ha sfortunatamente fatto da testamento prematuro, raccogliendo lo spirito, le idee e l'arte di una voce unica: ed è per il trentennale dalla pubblicazione di "Anime Salve", ultimo lavoro di Fabrizio De André, che Su Tzirculu va a ospitare una serata interamente dedicata allo storico album, arricchita da musicisti, interpreti, docenti universitari e attori in qualità di ospiti e autori del tributo. Appuntamento dalle 21, in via Molise 58 a Cagliari.

Con ingresso a offerta libera e consapevole, l'omaggio assume ulteriore rilevanza per i bellici e dispotici tempi che corrono, con gli originali messaggi in tema di libertà, solitudine, storie ai margini, valori dimenticati e piccoli gesti dalla grande poesia che assumono una natura più attuale che mai. L'ultimo dono di un artista ineguagliabile in Italia, autore di un radicale cambiamento nella storia del cantautorato tricolore.

Con l'intero incasso della serata che viene poi devoluto in beneficienza all'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, a introdurre la serata sono proprio gli storici attivisti del gruppo Samih Almadhoun e Fawzi Ismail: sul palco numerosi ospiti di spicco, con Andrea Cannas, Alessia Farci, Arrogalla, Carol Mello, Mulheres na roda de samba, Chiara Effe, Cristina Lanzi, Elisa Zedda, Fabrizio Lai Dessì, Giacomo Casti, Le Balentes, Marco Ardau, Marco d’Amico, Matteo Giacone, Matteo Leone, Matteo Marongiu, Matteo Sau, Pierpaolo Liori, Sergio Tifu e Tonino Macis, ciascuno a offrire il proprio contributo nella rivistazione di "Anime Salve" dalla prima all'ultima traccia, in compagnia del pubblico.

© Riproduzione riservata