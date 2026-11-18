I Jalisse pronti a tornare in gara al Festival di Sanremo, esattamente trent’anni dopo la vittoria con “Fiumi di parole”. A dare per certa la notizia è Gabriele Parpiglia su QN, secondo cui Stefano De Martino avrebbe deciso di rompere un tabù che dura da quasi tre decenni.

Per la conferma bisognerà aspettare la chiusura delle candidature il 23 novembre e per l’annuncio ufficiale l'11 dicembre, quando durante “Sarà Sanremo” verrà scelto il 24esimo giovane in gara ma saranno anche svelati gli altri 23 Big. Se ci saranno anche Alessandra Drusian, 57 anni, e Fabio Ricci, 61, si chiuderà una delle più lunghe saghe del Festival.

Nel 1997 conquistarono l'Ariston arrivando dalle Nuove proposte, quindi da perfetti sconosciuti. Ma la carriera sanremese si chiuse lì, colpa del sistema (a loro dire) che non voleva due indipendenti che non avevano alle spalle grosse case discografiche. Da allora non hanno mai smesso di bussare alla porta del Festival: appelli ai direttori artistici, campagne social e persino una lettera al presidente Sergio Mattarella. Nel 2024 erano tornati sul palco come ospiti di Amadeus e Fiorello. Ma la gara è un’altra cosa.

Cinque gli album che hanno realizzato, mentre in tv hanno tentato il rilancio da “Ora o mai più” a “L'Isola dei Famosi”, fino a “The Voice of Italy”, dove nel 2014 Alessandra Drusian si presentò alle Blind Auditions senza essere riconosciuta dai coach: «Perché, siamo tenuti a conoscere i Jalisse?», chiese J-Ax mentre Raffaella Carrà si scusava. Adesso potrebbe essere Stefano De Martino a rispondere: forse troppo definirli “punk” come lui vorrebbe il suo Festival, di certo sarebbe la rivincita di due indipendenti della prima ora.