Andando incontro a un percorso di sviluppo prevedibilmente delicato, la prima stagione della serie televisiva di “Harry Potter”, realizzata da Warner Bros e destinata alla piattaforma streaming HBO Max, si prepara al fatidico giorno del debutto, il prossimo 25 dicembre, barcamenandosi nel frattempo tra polemiche online e intoppi che hanno condizionato il processo produttivo fin dal suo annuncio.

Oltre all’atteggiamento intransigente di una parte dei fan, pronti a segnalare qualsiasi dettaglio non corrispondente all’opera originale, e ai problemi di natura disciplinare sul set, con ripetuti casi di furto ed episodi di bullismo tra i giovani interpreti, si sono riaccese le discussioni sulle controverse posizioni di J.K Rowling relative alle comunità trans. In coincidenza con le proteste di alcuni attivisti durante la première londinese di “Harry Potter and the Cursed Child”, la scrittrice ha pubblicato un saggio di duemila parole in cui, a sei anni dalla precedente presa di posizione pubblica sul tema, ribadisce le proprie posizioni e dichiara di non voler scendere a compromessi di fronte alle critiche ricevute.

Nello specifico, Rowling sostiene nel nuovo documento che “l'attuale corrente dominante dell'attivismo trans” avrebbe in qualche modo interferito con gli spazi e i diritti riservati alle donne. Ciò l’avrebbe portata, nel corso di questi anni, a intervenire con investimenti e iniziative proprio a sostegno della categoria femminile. Tra gli spazi e le opportunità che le comunità trans - afferma l’autrice - avrebbero impropriamente sottratto ci sarebbero spogliatoi, eventi sportivi, carceri, gruppi di sostegno per vittime di violenza sessuale e occasioni d’impiego.

Relativamente alle accuse dei detrattori, Rowling ha precisato di schierarsi in particolare contro alcune correnti dell’attivismo trans, allineandosi invece alla difesa dei diritti individuali. Ha affermato in questo senso: «Le persone trans dovrebbero essere discriminate quando si tratta di casa o lavoro? Certo che no. Dovrebbero essere private dei loro diritti umani o della sicurezza personale? Ancora una volta: certo che no».

A seguire, l’intervento apre una parentesi sulle feroci invettive ricevute negli anni, rispetto alle quali Rowling specifica di essere stata travolta da «una valanga di minacce di morte, stupro e tortura». Ciò, tuttavia, non l’avrebbe frenata nel portare avanti le proprie iniziative, come il finanziamento del J.K. Rowling Women's Fund e le azioni legali per sostenere i diritti delle donne. Ha ribadito al riguardo: «Continuerò a parlare, continuerò a usare i miei soldi per aiutare le donne che altrimenti non potrebbero permettersi di andare in tribunale».

Nel frattempo, sebbene la rottura tra l’autrice e una parte dei suoi lettori sia tutt’altro che sanata, il franchise di “Harry Potter” continua a macinare numeri da capogiro, tra merchandising e iniziative multimediali che comprendono videogiochi e parchi tematici. A dimostrazione di quanto il marchio sia in salute, sono recentemente emersi i dati relativi agli investimenti per la serie. Stando ai documenti finanziari recentemente depositati nel Regno Unito, “Harry Potter” può già essere considerato uno dei progetti televisivi più costosi mai realizzati dall’emittente, con cifre paragonabili a quelle di un kolossal hollywoodiano.

I resoconti di Plum Jam Productions, società nata appositamente per gestire la produzione britannica dello show, rilevano che il progetto, a partire dal 2025, anno in cui sono cominciate le riprese, ha richiesto investimenti pari a 130,6 milioni di sterline, corrispondenti a circa 175 milioni di dollari. Una differenza notevole rispetto ai 18,4 milioni di sterline dichiarati nel 2024, quando i lavori si trovavano ancora nelle fasi iniziali. La somma delle due cifre ammonterebbe a circa 150 milioni di sterline, equiparabili a poco più di 200 milioni di dollari. I numeri indicherebbero inoltre che, per ciascun episodio, sarebbero stati investiti intorno ai 25 milioni. Anche in questo caso parliamo di somme considerevoli, specie se confrontate con quelle di precedenti produzioni come “Il Trono di Spade”, le cui puntate non hanno oltrepassato il tetto dei 15 milioni.

Parte degli investimenti si è resa necessaria per ricostruire interamente le magiche ambientazioni dell’originale. Tuttavia, è già stato confermato che alcuni set dei precedenti film verranno riutilizzati per le stagioni successive, contribuendo certamente ad ammortizzare le spese future. Sebbene al momento HBO non abbia confermato tali cifre, i dati riportati indicherebbero con ulteriore chiarezza il peso della produzione, ribadendo la volontà di realizzare un prodotto che non sfiguri di fronte alla portata e all’eco di massa delle precedenti versioni cinematografiche.