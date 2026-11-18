Ariete – Vi viene voglia di cambiare qualcosa nel vostro aspetto o nelle vostre abitudini. Seguite l’ispirazione.
Toro – Una questione di denaro va affrontata con realismo. Fate due conti prima di prendere qualsiasi impegno.
Gemelli – Una telefonata inattesa apre un discorso interessante. Da una semplice chiacchierata può nascere un’idea.
Cancro – Oggi siete sensibili ai ricordi. Una fotografia o una vecchia canzone potrebbe regalarvi un’emozione.
Leone – Non cercate di avere l’ultima parola. Lasciare spazio agli altri vi farà apparire ancora più sicuri di voi.
Vergine – Una nuova abitudine potrebbe semplificarvi la giornata. Provatela per qualche tempo prima di giudicarla.
Bilancia – Un invito vi mette di buonumore. Accettatelo, soprattutto se arriva da qualcuno che non vedete da un po’.
Scorpione – Una persona mostra interesse per voi, ma preferisce procedere con cautela. Non abbiate fretta.
Sagittario – Un progetto legato a un viaggio torna nei vostri pensieri. Cominciate a raccogliere informazioni.
Capricorno – Una richiesta arriva proprio mentre avete altro da fare. Stabilite delle priorità e non fatevi carico di tutto.
Acquario – Un oggetto, un’immagine o un luogo stimola la vostra fantasia. Da lì potrebbe partire un’idea originale.
Pesci – Una giornata emotivamente intensa trova il suo equilibrio in serata. Concedetevi un momento per voi.