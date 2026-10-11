Cosa dicono le stelle per l’11 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete: La domenica vi invita a rallentare: lasciate spazio a un’attività piacevole, senza programmare ogni cosa.
Toro: Un incontro familiare o amichevole porta buonumore. Una risata condivisa può cancellare della tensione.
Gemelli: Avete voglia di cambiare scenario. Una passeggiata o una scoperta improvvisata ravvivano la giornata.
Cancro: Una persona cara cerca la vostra attenzione. Dedicarle tempo senza fretta rafforza un legame importante.
Leone: Mettete da parte ciò che può aspettare. Oggi recuperare energie vale più di qualsiasi risultato.
Vergine: Un pensiero sul futuro torna a bussare. Prendetene nota, ma senza sentirvi obbligati a decidere subito.
Bilancia: Una piccola sorpresa cambia il vostro umore. Accoglierla con spontaneità rende la giornata più vivace.
Scorpione: Certe emozioni non hanno bisogno di spiegazioni. Un momento di silenzio vi aiuta a capire meglio tutto.
Sagittario: La curiosità prende il sopravvento: dedicatevi a qualcosa di nuovo e lasciate che sia l’istinto a guidarvi.
Capricorno: La settimana non è ancora iniziata: approfittatene per staccare davvero e ritrovare energie fondamentali.
Acquario: Un dialogo leggero può trasformarsi in uno spunto interessante. Non sottovalutate le conversazioni.
Pesci: Un’atmosfera tranquilla favorisce l’intimità. Un gesto affettuoso può dire molto più di una lunga spiegazione.