Cosa dicono le stelle per il 9 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Un messaggio a cui dovete rispondere vi mette un po’ in crisi. Trovate del tempo per rifletterci un po’.
Toro – Questa settimana vi ha portato della confusione. Dovete trovare un equilibrio per capirvi meglio.
Gemelli – Usate questo venerdì per staccare la spina. Da tempo state andando troppo di corsa e avete perso la via...
Cancro – La risposta di un amico vi ha irritati, meglio però non affrontarlo in questo momento ma aspettare un po’.
Leone – Adesso che nel lavoro sembrate aver trovato il giusto spazio, potete avere il tempo per dedicarvi ad altro.
Vergine – Una partenza di giornata un po’ complicata: avrete una forte discussione con qualcuno vicino a voi.
Bilancia – La vostra personalità così pacifica vi porta a essere considerati socievoli e di buona compagnia da tutti.
Scorpione – Non è il caso di prendere sempre tutto sul personale. Le azioni degli altri riflettono solo il loro carattere.
Sagittario – Dato che avete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, che ne dite di una lezione di cucina con gli amici?
Capricorno – Nei momenti in cui la mente divaga, ricordatevi di tornare al presente e riconnettervi con la realtà.
Acquario – La vostra natura delle volte un po’ pettegola vi spinge a voler sapere tutto di tutti. Questo potrebbe non piacere.
Pesci – La vostra idea è davvero brillante, ma occhio: qualcuno vicino a voi potrebbe usarla a suo vantaggio.