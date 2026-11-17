Ariete - Una risposta che aspettavate arriva. Non perdete tempo: trasformate subito la notizia in un’azione.
Toro - Un pomeriggio tranquillo vi permette di dedicarvi a un interesse personale che avevate trascurato.
Gemelli - Attenzione a una parola di troppo. Oggi ascoltare fino in fondo sarà più utile che replicare subito.
Cancro - Un piccolo problema in casa trova una soluzione. A volte basta smettere di complicare ciò che è evidente.
Leone - Qualcuno vi propone di collaborare a un’iniziativa. Valutate bene il progetto prima di mettervi a disposizione.
Vergine - Un appuntamento rischia di sovrapporsi a un altro impegno. Controllare l’agenda vi evita corse inutili.
Bilancia - In amore cercate un segnale preciso, ma potrebbe arrivare sotto forma di un gesto molto più discreto.
Scorpione - Un ricordo riemerge all’improvviso. Prendetelo come uno spunto, non come un invito a tornare indietro.
Sagittario - Una piccola spesa vi tenta. Concedetevela solo se vi dà davvero soddisfazione, non per semplice impulso.
Capricorno - Una consegna o una scadenza si avvicina. Dividere il lavoro in passaggi vi farà procedere senza affanni.
Acquario - Una notizia proveniente da lontano riaccende la vostra curiosità. Potrebbe meritare un approfondimento.
Pesci - Avete bisogno di un ambiente sereno. Cercate la compagnia di chi sa mettervi a vostro agio senza domande.