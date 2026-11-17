Sarà EroCaddeo il protagonista del Capodanno a Bosa. Il cantautore di Sinnai salirà sul palco il 31 dicembre per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo: l'annuncio è arrivato attraverso i canali social del Comune, che ha svelato tutto il programma della notte di San Silvestro.

Il 27enne vincitore nel 2021 del Radiolina Contest saluta la fine di un anno molto positivo: dopo il secondo posto a X Factor 2025, nella squadra di Achille Lauro, il primo album "Scrivimi quando arrivi (punto)", un tour nei club e una tournèe estiva. Pochi giorni fa la vittoria di Area Sanremo, il contest parallelo a Sanremo Giovani che gli permetterà di proseguire la corsa verso il Festival di Sanremo 2027.

La festa a Bosa non si fermerà allo scoccare della mezzanotte. A far ballare la piazza saranno gli Share the Love, tribute band dedicata a Cesare Cremonini, con i successi più conosciuti del cantautore bolognese. A completare la notte ci sarà uno spettacolo pirotecnico con vista dal Castello Malaspina: i fuochi d'artificio illumineranno il cielo della città per salutare il 2026 e dare il benvenuto al 2027. Una notte tra musica dal vivo, brindisi e intrattenimento per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno.

Le attrazioni e gli intrattenimenti organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio, tra cui Fondazione Bosa, Centro Commerciale Naturale, Pro Loco Melchiorre Melis, Decoriamo Bosa e Cirko Vertigo, non riguardano solo il Capodanno: dal 2 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, è stato allestito un ricco calendario di appuntamenti per tutte le generazioni.

Il 5 dicembre l’accensione delle luminarie darà ufficialmente il via alle festività, con una giornata di eventi. Seguiranno il Villaggio di Babbo Natale, gli spettacoli gospel, le live band e la Befana con i Vigili del Fuoco, tra le vie e le piazze della città. Non mancheranno i mercatini di Natale e una grande novità: la pista di ghiaccio. Le iniziative, curate dal Centro Commerciale Naturale, offriranno occasioni di ritrovo per famiglie, bambini e visitatori.