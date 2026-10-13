Ariete – Un confronto vi costringe a rivedere una posizione. Non difendetevi per principio: cambiare idea è lecito.

Toro – Una conquista personale vi mette di buonumore. Festeggiatela senza pensare subito al prossimo traguardo.

Gemelli – Oggi le parole contano parecchio: una telefonata può riaprire un discorso che credevate ormai concluso.

Cancro – Dedicate attenzione a un ambiente familiare. Cambiare qualcosa intorno a voi migliora anche l’umore.

Leone – Un’occasione arriva da una persona che conoscete già. Ascoltate la proposta prima di decidere se accettarla.

Vergine – Oggi avete troppe cose per la testa? Scriverle nero su bianco vi aiuterà a distinguere le urgenze dal resto.

Bilancia – Un incontro piacevole potrebbe assumere un tono più personale. Lasciate che la curiosità faccia il primo passo.

Scorpione – Una questione finanziaria richiede prudenza. Evitate decisioni impulsive e controllate bene ogni dettaglio.

Sagittario – La voglia di evasione cresce. Programmare qualche giorno diverso dal solito vi restituisce entusiasmo.

Capricorno – Un collega o una persona vicina riconosce il vostro contributo. Accettate un complimento di buon grado.

Acquario – Un vecchio interesse torna attuale. Riprenderlo potrebbe regalarvi più soddisfazioni di quanto immaginiate.

Pesci – Un messaggio vi sorprende. Prima di rispondere d’impulso, lasciate sedimentare ciò che provate.

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