Cosa dicono le stelle per il 13 ottobreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Un confronto vi costringe a rivedere una posizione. Non difendetevi per principio: cambiare idea è lecito.
Toro – Una conquista personale vi mette di buonumore. Festeggiatela senza pensare subito al prossimo traguardo.
Gemelli – Oggi le parole contano parecchio: una telefonata può riaprire un discorso che credevate ormai concluso.
Cancro – Dedicate attenzione a un ambiente familiare. Cambiare qualcosa intorno a voi migliora anche l’umore.
Leone – Un’occasione arriva da una persona che conoscete già. Ascoltate la proposta prima di decidere se accettarla.
Vergine – Oggi avete troppe cose per la testa? Scriverle nero su bianco vi aiuterà a distinguere le urgenze dal resto.
Bilancia – Un incontro piacevole potrebbe assumere un tono più personale. Lasciate che la curiosità faccia il primo passo.
Scorpione – Una questione finanziaria richiede prudenza. Evitate decisioni impulsive e controllate bene ogni dettaglio.
Sagittario – La voglia di evasione cresce. Programmare qualche giorno diverso dal solito vi restituisce entusiasmo.
Capricorno – Un collega o una persona vicina riconosce il vostro contributo. Accettate un complimento di buon grado.
Acquario – Un vecchio interesse torna attuale. Riprenderlo potrebbe regalarvi più soddisfazioni di quanto immaginiate.
Pesci – Un messaggio vi sorprende. Prima di rispondere d’impulso, lasciate sedimentare ciò che provate.