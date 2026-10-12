Cosa dicono le stelle per il 12 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Sistemare una priorità alla volta vi permette di evitare dispersioni e chiudere bene la giornata di oggi.
Toro – Una spesa o un acquisto merita un’occhiata in più. Valutare le alternative può farvi risparmiare molto.
Gemelli – Una battuta rompe la tensione. Usare l’ironia al momento giusto facilita anche un delicato chiarimento.
Cancro – Un ricordo riporta alla mente una persona o un luogo. Non guardate indietro con eccessiva nostalgia.
Leone – Qualcuno vi affida un compito. Accettarlo dimostra quanto gli altri riconoscano la vostra affidabilità.
Vergine – Cambiate aria appena potete. Anche una breve pausa lontano dalla scrivania migliora la concentrazione.
Bilancia – In amore cercate meno certezze. Una sorpresa organizzata senza troppe aspettative può avvicinarvi.
Scorpione – Una notizia modifica un programma. Non prendetevela: la soluzione potrebbe rivelarsi più interessante.
Sagittario – Avete un’idea per il tempo libero? Un appuntamento piacevole in calendario vi aiuta a spezzare la routine.
Capricorno – Una questione richiede fermezza. Esponete il vostro punto di vista senza trasformare il confronto in una sfida.
Acquario – Vi accorgete di aver cambiato opinione su qualcosa. Non è incoerenza: è il risultato di nuove informazioni.
Pesci – Un gesto inatteso vi tocca profondamente. Lasciate spazio alle emozioni, senza cercare una spiegazione.