Ariete – Sistemare una priorità alla volta vi permette di evitare dispersioni e chiudere bene la giornata di oggi.

Toro – Una spesa o un acquisto merita un’occhiata in più. Valutare le alternative può farvi risparmiare molto.

Gemelli – Una battuta rompe la tensione. Usare l’ironia al momento giusto facilita anche un delicato chiarimento.

Cancro – Un ricordo riporta alla mente una persona o un luogo. Non guardate indietro con eccessiva nostalgia.

Leone – Qualcuno vi affida un compito. Accettarlo dimostra quanto gli altri riconoscano la vostra affidabilità.

Vergine – Cambiate aria appena potete. Anche una breve pausa lontano dalla scrivania migliora la concentrazione.

Bilancia – In amore cercate meno certezze. Una sorpresa organizzata senza troppe aspettative può avvicinarvi.

Scorpione – Una notizia modifica un programma. Non prendetevela: la soluzione potrebbe rivelarsi più interessante.

Sagittario – Avete un’idea per il tempo libero? Un appuntamento piacevole in calendario vi aiuta a spezzare la routine.

Capricorno – Una questione richiede fermezza. Esponete il vostro punto di vista senza trasformare il confronto in una sfida.

Acquario – Vi accorgete di aver cambiato opinione su qualcosa. Non è incoerenza: è il risultato di nuove informazioni.

Pesci – Un gesto inatteso vi tocca profondamente. Lasciate spazio alle emozioni, senza cercare una spiegazione.

© Riproduzione riservata