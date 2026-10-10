Cosa dicono le stelle per il 10 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Questo fine settimana inizia un po’ in salita: avrete delle difficoltà da affrontare ma riuscirete a superarle.
Toro – Ora che le temperature si sono abbassate potete pensare a delle attività da fare a casa con gli amici.
Gemelli – Siete delle persone estremamente creative: sfruttate questa caratteristica per organizzare il weekend.
Cancro – Se qualcosa non vi piace o non vi è chiara dovete dirlo subito. È inutile aspettare che passino settimane...
Leone – Prima di iniziare la nuova sfida che vi attende regalatevi un po’ di sano relax per recuperare energia.
Vergine – Siete riusciti a farvi perdonare da quell’amica/o che avevate un po’ messo da parte. Ora abbiatene cura.
Bilancia – Vi piace fare tutto da soli e alla vostra maniera, ogni tanto però un aiuto può esservi davvero utile.
Scorpione – Non potete dire delle cose e poi pentirvi subito dopo, meglio invece prendersi del tempo e dopo reagire.
Sagittario – Anche se qualcosa vi preoccupa potete comunque organizzare una giornata fuori, vi aiuterà a stare meglio.
Capricorno – Se siete in coppia organizzate una giornata romantica lasciando però andare agitazione e nervosismo.
Acquario – Dovete imparare ad essere più presenti per i vostri amici, per creare dei legami che siano reali e duraturi.
Pesci – Siete una forza della natura, anche quando qualcosa sembra buttarvi giù vi rialzate più forti di prima.