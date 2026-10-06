Lo storico Palazzo Regio di Cagliari riapre le porte alla musica con l'edizione autunnale della rassegna Concerti a Palazzo Regio, organizzata dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra. Un progetto che unisce qualità artistica, valorizzazione del patrimonio culturale e apertura ai diversi linguaggi musicali.

Si inizia il 9 ottobre presso il Teatro dell'Armonia e della Musica “A. Stefanutti” dell'Istituto Comprensivo di via Stoccolma a Cagliari con un'anteprima dedicata alle scuole per poi seguire con altri quattro appuntamenti domenicali, dall'11 ottobre all'8 novembre, nella Sala Consiglio del Palazzo Regio: un viaggio sonoro che va dalle voci a cappella alla canzone di oggi, dal dialogo cameristico tra flauto e arpa fino alla chitarra solista, con un'attenzione particolare alla valorizzazione degli interpreti della scena musicale isolana e nazionale.

La rassegna si apre il 9 ottobre alle 11 con un appuntamento speciale dedicato ai più giovani, al Teatro dell'Armonia e della Musica “A. Stefanutti” dell'Istituto Comprensivo di via Stoccolma a Cagliari. Il gruppo vocale a cappella Jukevox, proveniente dal Veneto e per la prima volta in Sardegna, guiderà prima gli studenti in un laboratorio musicale alla scoperta della musica contemporanea, mostrando come la sola voce umana possa trasformarsi in melodia, armonia e ritmo. A seguire, si esibirà in un concerto pensato per gli alunni. Un'occasione per avvicinare le nuove generazioni all'ascolto dal vivo e alla pratica corale a cappella.

Ingresso riservato esclusivamente agli alunni dell'Istituto Comprensivo di via Stoccolma.

L’undici ottobre, l'apertura al Palazzo Regio è affidata al gruppo vocale a cappella Jukevox: Maria Teresa Vivianetti (soprano), Gaia Bettin (contralto), Luca Bettella (tenore), Manuel Cossu (basso) e Alberto Niero (beatboxer). Cinque voci e nessuno strumento per un concerto che attraversa la musica contemporanea con arrangiamenti vocali in cui le parti si intrecciano in contrappunti e avanguardistici arrangiamenti mentre la percussione vocale del beatbox scandisce il ritmo. Un'esperienza d'ascolto sorprendente, che dimostra quanto le soli voci possano talvolta rappresentare un'intera orchestra.

Per il 25 ottobre è in programma un concerto vocale-strumentale nel segno dell'essenzialità: il More Than Duo, formato da Nicole Cossu (voce) e Manuel Serrenti (voce e chitarra), propone un percorso tra i linguaggi della musica di oggi, dove l'incontro di due voci e il suono acustico della chitarra danno forma a un racconto intimo e coinvolgente. Un repertorio che supera i confini tra generi e stili, pensato per restituire tutta la forza espressiva della musica in una dimensione raccolta, diretta e raffinata.

Il primo novembre alle 19 Il flauto di Pietro Nonnis e l'arpa di Giulia Bigioni si incontrano in una formazione cameristica che rappresenta un distinto e fine accostamento nel duo. La leggerezza e la cantabilità del flauto si fondono con i colori luminosi e le risonanze dell'arpa, in un dialogo che attraversa epoche e repertori diversi. Un concerto all'insegna dell'eleganza timbrica e della trasparenza del suono, che trova nella cornice del Palazzo Regio lo spazio ideale per esprimersi.

L'otto novembre sempre alle 19, la rassegna si chiude con un recital per chitarra sola affidato a Francesca Floris. Uno strumento capace di passare dall'intimità del canto alla ricchezza armonica e polifonica, dalle sfumature più delicate ai passaggi di virtuosismo, per un viaggio musicale che esplora tutte le possibilità espressive delle sei corde. Un finale raccolto e suggestivo, in cui la tecnica e la sensibilità interpretativa della giovanissima interprete sarda si incontrano per condurre il pubblico nell'anima più profonda dello strumento.

Il Direttore Artistico della Rassegna, Ignazio Perra, sottolinea che «i concerti a Palazzo Regio mirano ad avvicinare il pubblico a tutte le forme musicali, abbattendo barriere tra i generi e rendendo la musica un'esperienza condivisa che porti a meglio comprendere e fruire dell’immenso patrimonio musicale. La scelta del Palazzo Regio, simbolo di Cagliari, arricchisce ogni concerto di un valore storico e artistico, trasformando ogni appuntamento in un dialogo vivo tra suono, cultura e memoria. Filo conduttore dell'intera rassegna è la scelta di inserire, all'interno di ciascun programma, brani sardi e pagine ispirate al patrimonio musicale dell'Isola quale significativo omaggio alla Sardegna: dal repertorio classico e cameristico alla canzone contemporanea, la tradizione sonora della Sardegna viene riletta attraverso linguaggi e sensibilità differenti, a testimonianza di un legame profondo e vitale con la cultura musicale del territorio per rappresentare l’identità del popolo sardo mediante parole e musica».

Realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo – Via Stoccolma” di Cagliari, la rassegna rientra nel progetto Suoni e Voci per l'Isola e nella circuitazione concertistica regionale in attuazione nell'anno 2026. La rassegna è realizzata con la collaborazione artistica di Salvatore Svezia mentre le fasi di produzione sono curate da Maria Elena Garau. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.it, fino ad esaurimento posti.

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