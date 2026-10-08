Le icone di un sound hard rock contemporaneo, memore dei fasti del passato ma rivisitato tramite le successive scuole: arrivano dal Canada i Danko Jones per un'unica data isolana questo venerdì al Fabrik di Cagliari, nell'ambito del tour europeo per la loro ultima fatica "Leo Rising" (2025). Cancelli aperti dalle 20 in via Mameli 216, con la band che viene preceduta sul palco dallo "zilleri rock" dei cagliaritani K'e-K'e-M per le 21.

Formati a Toronto nel 1996, a guidare i Danko Jones è l'omonimo cantante e chitarrista, affiancato sin dagli albori dagli altri due membri fissi John "JC" Calabrese (basso) e Rich Knox (batteria): negli anni il loro stile si è forgiato con sonorità hard rock che, pur nel richiamo alla primordiale vitalità del genere, vanno a colorarsi delle intuizioni melodiche tipiche dell'alternative rock e della dinamicità sonora di punk e affini. A partire dall'esordio in studio "Born a Lion" (2002), la band si è distinta per le adrenaliniche esibizioni dal vivo nel corso dei numerosi tour, arrivando a pubblicare negli anni ben undici album ed essere nominati per sei Juno Awards.

I Danko Jones portano dunque nell'Isola, per la prima volta dall'uscita, il nuovo "Leo Rising": pubblicato l'anno scorso, questo dodicesimo lavoro resta fedele al sound che ha reso celebre il trio, tra potenti riff, ritornelli penetranti e scosse di pura energia. Vibrazioni che ben saranno accompagnate dal miscuglio senza compromessi di hardcore punk e rock'n'roll dei K'e-K'e-M: adepti del do-it-yourself dal 1999 a oggi, finestra temporale nella quale hanno pubblicato sette dischi prima dell'ultimo "Ritorno nel cuneo" (2025), il primo in formazione da power trio.

© Riproduzione riservata